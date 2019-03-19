2019-03-19T09:56:55+03:00
Общество

Ежегодно через Сбербанк на благотворительность перечисляется порядка 4 млрд. рублей

Сбербанк проанализировал объём пожертвований и благотворительных перечислений по своим системам
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В 2018 году он составил 3,8 млрд. рублей, что на 3% ниже показателя в 2017 году. Это связано с некоторым падением перечислений организациям, занимающимся разными видами благотворительности. Немного сократились взносы в пользу спорта. Пожертвования по двум крупнейшим статьям — для детей и религиозным организациям – ежегодно растут на 13% и 8% соответственно.

Ежемесячно пожертвования через системы ПАО Сбербанк совершают примерно 106,5 тысяч россиян. Средний объём платежа равен 1412 рублей. Среднее пожертвование для религиозных организаций — 2899 рублей. Аналогичный показатель для перечислений на помощь детям — 817 рублей. Но по совокупным сборам «детское» направление наиболее крупное. В общей сложности на такие пожертвования приходится более половины всего объёма благотворительности (57,8%).

В целом по банку среди лидеров по объёму полученных благотворительных платежей — фонд «Подари жизнь» (направление «Дети»), Московская Марьинорощинская Еврейская Община («Религия») и благотворительный фонд «Память поколений» (помощь ветеранам).

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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