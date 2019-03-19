Под Липецком уже неделю ищут 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-19T10:24:45+03:00

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В Липецкой области разыскивают 17-летнюю девушку. Лушпа Виктория Владимировна пропала неделю назад, 12 марта, в селе Казинка. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до настоящего момента ее местонахождение не установлено. Поиски Виктории Лушпы продолжаются.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 170 сантиметров, длинные светлые волосы.

Была одета: длинная синяя куртка с капюшоном, темные брюки с прорезями, короткие сапоги.

Всех, кто видел Викторию Лушпу или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU