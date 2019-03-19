Липецкие писатели презентовали свои книги в Сирии
Председатель липецкого регионального отделения Союза писателей России Андрей Новиков и сопредседатель Александр Пономарев выступили перед российскими военными, проходящими службу в Сирии.
Вернувшись домой, Александр Пономарев посетил заседание Общественного совета при УМВД России по Липецкой области. Он рассказал собравшимся о поездке. А также о своей повести "Прозрачное небо Сирии" о военном летчике Олеге Пешкове, который погиб в 2015 году при исполнении своих служебных обязанностей во время военного конфликта в той стране.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, Александр подарил свою книгу начальнику УМВД России по Липецкой области Михаилу Молоканову.
ИСТОЧНИК KP.RU