2019-03-19T11:01:17+03:00
Общество

Липецкие писатели презентовали свои книги в Сирии

Вернувшись в Липецк, они подарили один экземпляр начальнику регионального УМВД России Михаилу Молоканову
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Книгу о военном летчике Олеге Пешкове автор подарил начальнику регионального УМВД РоссииКнигу о военном летчике Олеге Пешкове автор подарил начальнику регионального УМВД РоссииФото: c cайта УМВД России по Липецкой области.
Изменить размер текста:

Председатель липецкого регионального отделения Союза писателей России Андрей Новиков и сопредседатель Александр Пономарев выступили перед российскими военными, проходящими службу в Сирии.

Вернувшись домой, Александр Пономарев посетил заседание Общественного совета при УМВД России по Липецкой области. Он рассказал собравшимся о поездке. А также о своей повести "Прозрачное небо Сирии" о военном летчике Олеге Пешкове, который погиб в 2015 году при исполнении своих служебных обязанностей во время военного конфликта в той стране.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, Александр подарил свою книгу начальнику УМВД России по Липецкой области Михаилу Молоканову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке хакер перекодировал транспортные карты на безлимит
В Липецке по улице разлетелись архивные документы Пенсионного фонда
В районе Заречья в Липецке не будет воды, а у памятника танкистам отключат свет
Пропавшую под Липецком 17-летнюю девушку нашли
Липецкую область посетила делегация французской компании «Sucres & Denrees»
Липчанин в федеральном розыске угнал машину и попался по отпечаткам пальцев
Липецкий подростки получили условный срок за налет на киоска с минералкой
Не пропусти свой шанс – стань участником Стартап Тур Липецк!
Игорь Артамонов: «Быханов сад станет центром притяжения для липчан»
В Липецке в ТРЦ "Европа" на время закрыли детский городок
Под Липецком уже неделю ищут 17-летнюю девушку
Ежегодно через Сбербанк на благотворительность перечисляется порядка 4 млрд. рублей
Рейс из Екатеринбурга в Липецк задержали на 10 часов
В Липецке мужчину переехал травмай
Липчанка пожаловалась на водителя, который чуть не сбил ее с ребенком
В Липецке пропал 33-летний мужчина
Погода в Липецке: во вторник синоптики обещают до +9 градусов
Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 10 - без воды
Липецкие спасатели за неделю 5 раз вскрывали двери, за которыми остались дети
Липчанка отдала юристам-аферистам почти четверть миллиона рублей
Пожар на ЛТЗ в Липецке: женщина погибла из-за непотушенной сигареты
Под Липецком глава села покрывал злостного нарушителя ПДД
В Липецке автобусы №13 будут ходить чаще
Игорь Артамонов: «На покупку жилья для детей-сирот ежегодно будем направлять около 500 миллионов рублей»
В Липецке за неделю гриппом и ОРВИ заразились более 3,5 тыс. человек
В Липецке ночью под окнами нашли 70-летнюю пенсионерку
В Липецке у тамбовчан изъяли 387,2 г наркотиков
В баре Липецка нашли контрафактный ром