Липецкие писатели презентовали свои книги в Сирии

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-19T11:01:17+03:00

Вернувшись в Липецк, они подарили один экземпляр начальнику регионального УМВД России Михаилу Молоканову

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Председатель липецкого регионального отделения Союза писателей России Андрей Новиков и сопредседатель Александр Пономарев выступили перед российскими военными, проходящими службу в Сирии.

Вернувшись домой, Александр Пономарев посетил заседание Общественного совета при УМВД России по Липецкой области. Он рассказал собравшимся о поездке. А также о своей повести "Прозрачное небо Сирии" о военном летчике Олеге Пешкове, который погиб в 2015 году при исполнении своих служебных обязанностей во время военного конфликта в той стране.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, Александр подарил свою книгу начальнику УМВД России по Липецкой области Михаилу Молоканову.

ИСТОЧНИК KP.RU