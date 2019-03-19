2019-03-19T12:18:49+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Быханов сад станет центром притяжения для липчан»

Жители города выберут новый облик любимого парка
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Концепции проектов, представленных на конкурс по реконструкции городского парка, оценил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и экспертная группа. Свои работы предложили архитекторы из Воронежа, Липецка, Казани, Москвы и Белгорода.

Конкурсная комиссия, рассмотрев все проекты, выбрала трех финалистов, учитывая целый ряд критериев. В их числе - расположение в исторической части города, актуальность дизайна, соответствие современным тенденциям урбанистики, единство стилистического решения, привлекательность для липчан.

Каждый из проектов предполагает организацию зон для спорта, детских площадок, тропинок здоровья, фудкорта, а также дополнительное озеленение и установку малых архитектурных форм, но при этом у каждого есть изюминка. И попробовать Быханов сад на вкус в прямом смысле этого слова предлагают, например, казанцы, так как их концепция содержит планы по посадке новых плодовых деревьев.

Игорь Артамонов отметил, что все проекты очень интересные. «Мы хотим сделать Быханов сад центром притяжения для жителей областного центра. Архитекторы предлагают реализовывать в парке современные идеи, используя красивые материалы. Думаю, это место станет любимым в городе и для меня, и для многих других липчан», - поделился впечатлениями Игорь Артамонов.

В ближайшее время липчане смогут познакомиться с тремя отобранными проектами. Они будут широко опубликованы в Интернете. Общественное обсуждение состоится уже в начале апреля. А уже до 1 мая разработчики концепции, которая больше всего понравится липчанам, должны будут подготовить всю проектно-сметную документацию, в обязательном порядке подтвердить ее финансовыми гарантиями.

Финансирование реконструкции Быханова сада стало возможным благодаря договоренности Игоря Артамонова с руководством Сбербанка о выделении на эти цели 127 млн рублей. Об этом стало известно еще в конце 2018 года. Кроме этих средств, планируется, что еще 20 млн рублей добавят инвесторы и 5 млн рублей – администрация парка.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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