Не пропусти свой шанс – стань участником Стартап Тур Липецк!

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-19T12:55:44+03:00

Больше встреч – больше договоренностей о сотрудничестве

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9–10 апреля 2019 года в Липецке состоится самое масштабное в России мероприятия по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд.

Стартап Тур Липецк «Открытые инновации. Цифровой регион» дает возможности каждому найти быстро и легко себе инвесторов, партнеров, клиентов и единомышленников в команду.

Если ты корпорация или частный инвестор – найти крутой стартап-проект, для приумножения своего капитала.

Если ты стартап, технологический предприниматель, молодой ученый или мечтатель, меняющие мир к лучшему – расскажи свою идею, найди инвестора или партнера для развития бизнеса.

Стартап Тур Липецк – место для переговоров. Больше встреч – больше договоренностей о сотрудничестве. Все, что надо сделать – это зарегистрироваться на сайте. И вперед в Стартап Тур Липецк!

Если ты планируешь сделать свою торговую марку узнаваемой для сотен заинтересованных лиц, увеличить продажи, усилить свой имидж благодаря ассоциированию со знаковым двухдневным мероприятием при участии представителей институтов развития, технологических и бизнес-экспертов, представителей венчурного сообщества – тогда становись партнером Стартап Тур Липецк.

По поводу партнерства в Стартап Туре обращайтесь: рекламное агентство «Networker», ул. Советская, д. 64, оф. 704, тел. 8 (4742) 56-80-90.

ИСТОЧНИК KP.RU