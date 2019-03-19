2019-03-19T13:46:22+03:00
Происшествия

Липецкий подростки получили условный срок за налет на киоска с минералкой

Несовершеннолетние грабители во всем сознались и избежали тюремного срока
Лия МУРАДЬЯН
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Несовершеннолетним грабителям вынесли приговорНесовершеннолетним грабителям вынесли приговорФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор двум подросткам, которые осенью прошлого года ограбили киоск и минералкой. Напомним, все случилось 8 октября вечером, двое пьяных парней, прогуливаясь по улице Зегеля решили утолить жажду минеральной водой, но платить не хотели.

Подростки в наглую, на глазах у продавца и прохожих, вскрыли холодильник у ларька, вытащили 42 бутылки минералки, упаковали в рюкзаки и сбежали. Но долго бежать не пришлось, вскоре грабителей догнали сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, несовершеннолетние во всем сознались и раскаялись практически сразу после задержания. Суд признал их виновными по части 2 статьи 161 УК – групповой грабеж. Парням грозило до 7 лет тюрьмы. Но учитывая раскаяние и другие обстоятельства, суд приговорил их к году условно. Хоть подростки и избежали тюремного заключения, судимость останется пятном на биографии навсегда. Как минимум карьеру в правоохранительных органах или других серьезных структурах они сделать не смогут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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