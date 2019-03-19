Липчанин в федеральном розыске угнал машину и попался по отпечаткам пальцев

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-19T13:49:39+03:00

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В Липецке поймали мужчину, который больше двух лет находился в федеральном розыске, но попался на угоне. Все случилось 24 февраля, когда у липчанина от дома по улице В.Музыки пропал «ВАЗ-21102». Вскоре сам нашел свою «двенадцатую», но уже в другом районе города. Машина стояла брошенная без ключей, с разбитым стеклом в районе гаражей на Северном проезде. Хозяин вызвал на место полицию.

Полицейские сняли отпечатки пальцев и прогнали по базе. Тогда-то и выяснилось, что угонщик – 22-летний житель Липецкой области, который с 2017 года находится в федеральном розыске. За неправомерное завладение автомобилем завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК, и принялись искать рецидивиста.

Парня вскоре вычислили и задержали сотрудники головного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемый полностью во всем сознался. На допросе он пояснил, что просто хотел показаться.

ИСТОЧНИК KP.RU