Липецкую область посетила делегация французской компании «Sucres & Denrees»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-19T14:05:28+03:00

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Делегация крупной французской компании «Sucres & Denrees» (Sucden) посетила сегодня Липецкую область с деловым визитом. В администрации региона руководитель области Игорь Артамонов провел переговоры с председателем совета директоров компании Сержем Варсано.

«Sucden» пришла на российский рынок с 1991 года, начав с импорта сахара. В середине 1990-х она стала инвестировать в развитие свеклосахарной отрасли, купив обанкротившиеся сахарные заводы. Сейчас компании принадлежат Добринский сахарный завод в Липецкой области, а также аналогичные предприятия в других регионах России.

В ходе встречи в обладминистрации обсуждался план инвестиций «Sucden» в дальнейшую модернизацию и увеличение мощности предприятий, входящих в состав активов компании на территории Липецкой области. Надежные деловые отношения связывают регион и французскую фирму уже более 20 лет. Серж Варсано подчеркнул, что компании всегда была важна поддержка администрации области. «Мы планируем усиливать свое присутствие в регионе и надеемся на дальнейшее успешное развитие сотрудничества», - сказал глава «Sucden».

Игорь Артамонов по итогам встречи отметил большие перспективные возможности для иностранных инвесторов в сфере АПК региона и высоко оценил партнерское взаимодействие, в частности, масштабный проект компании «Сюкден» по производству сахара в Добринском районе, который обеспечил Липецкой области лидирующие позиции в отрасли. В регионе создан благоприятный инвестиционный климат, сформирована четырехуровневая система привлечения инвестиций, предлагающая инвесторам выбор наилучших возможностей для размещения бизнеса. «Липецкая область обладает значительным потенциалом для дальнейшего приумножения деловых связей с иностранными партнерами. Думаю, в ближайшее время мы выйдем на подписание еще одного масштабного инвестиционного соглашения», - сказал Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU