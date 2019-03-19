Пропавшую под Липецком 17-летнюю девушку нашли

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-19T14:35:06+03:00

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В Липецкой области нашли пропавшую на прошлой неделе 17 летнюю девушку. Напомним, несовершеннолетняя ушла из дома в селе Казинка еще 12 марта. Как сообщили волонтеры липецкого «Поиска пропавших детей» в этот вторник, 19 марта, девушку нашли живой и вернули домой. Где она пропадала неделю и почему, сейчас выясняют правоохрранители.

Отметим, что сейчас по-прежнему остается не найденным 81-летний пенсионер Петр Алексеевич Жабин. Пожилой мужчина ушел из дома в селе Жабино Чаплыгинского района месяц назад, 18 февраля, и до сих пор о нем ничего не известно.

Приметы Петра Жабина: на вид 80-85 лет, телосложение худощавое. Был одет в серую тканевую куртку, серые брюки со стрелками и серую шапку.

Волонтеры предупреждают, что пожилой человек может быть дезориентировать и нуждаться в помощи. Все кто видел Петра Алексеевича после исчезновения, знает где он находится или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщите об этом в полицию «02» или волонтерам: 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18. Можно написать на электронную почту ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU