2019-03-19T15:05:20+03:00
Общество

В районе Заречья в Липецке не будет воды, а у памятника танкистам отключат свет

Отключения ожидаются 21 марта
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
свет и воду отключат в четвергсвет и воду отключат в четвергФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке энергетики предупреждают об очередном отключении воды и света, которое запланировано на четверг, 21 марта. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, питьевой воды не будет с 10 до 17.00 в частном секторе района Заречье по улицам и переулкам: Полетаева, С.Тюленнина, Л.Шевцовой, Хвойный, Черниговский, Витебский, Брянский, Львовский, Данковский и Боринский.

Энергетики приносят извинения за неудобства. Воду к отключенным адресам будут подвозить по заявкам жителей. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236- 075

В тот же день, 21 марта, из-за ремонта на сетях в частном секторе другого района Липецка отключат свет. Электричества не будет с 9 до 17.00 по улицам и переулкам: Смоленская, Сенная, Индустриальная, Буденного, Рядовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке хакер перекодировал транспортные карты на безлимит
В Липецке по улице разлетелись архивные документы Пенсионного фонда
Пропавшую под Липецком 17-летнюю девушку нашли
Липецкую область посетила делегация французской компании «Sucres & Denrees»
Липчанин в федеральном розыске угнал машину и попался по отпечаткам пальцев
Липецкий подростки получили условный срок за налет на киоска с минералкой
Не пропусти свой шанс – стань участником Стартап Тур Липецк!
Игорь Артамонов: «Быханов сад станет центром притяжения для липчан»
В Липецке в ТРЦ "Европа" на время закрыли детский городок
Липецкие писатели презентовали свои книги в Сирии
Под Липецком уже неделю ищут 17-летнюю девушку
Ежегодно через Сбербанк на благотворительность перечисляется порядка 4 млрд. рублей
Рейс из Екатеринбурга в Липецк задержали на 10 часов
В Липецке мужчину переехал травмай
Липчанка пожаловалась на водителя, который чуть не сбил ее с ребенком
В Липецке пропал 33-летний мужчина
Погода в Липецке: во вторник синоптики обещают до +9 градусов
Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 10 - без воды
Липецкие спасатели за неделю 5 раз вскрывали двери, за которыми остались дети
Липчанка отдала юристам-аферистам почти четверть миллиона рублей
Пожар на ЛТЗ в Липецке: женщина погибла из-за непотушенной сигареты
Под Липецком глава села покрывал злостного нарушителя ПДД
В Липецке автобусы №13 будут ходить чаще
Игорь Артамонов: «На покупку жилья для детей-сирот ежегодно будем направлять около 500 миллионов рублей»
В Липецке за неделю гриппом и ОРВИ заразились более 3,5 тыс. человек
В Липецке ночью под окнами нашли 70-летнюю пенсионерку
В Липецке у тамбовчан изъяли 387,2 г наркотиков
В баре Липецка нашли контрафактный ром