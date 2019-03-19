В районе Заречья в Липецке не будет воды, а у памятника танкистам отключат свет

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-19T15:05:20+03:00

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В Липецке энергетики предупреждают об очередном отключении воды и света, которое запланировано на четверг, 21 марта. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, питьевой воды не будет с 10 до 17.00 в частном секторе района Заречье по улицам и переулкам: Полетаева, С.Тюленнина, Л.Шевцовой, Хвойный, Черниговский, Витебский, Брянский, Львовский, Данковский и Боринский.

Энергетики приносят извинения за неудобства. Воду к отключенным адресам будут подвозить по заявкам жителей. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236- 075

В тот же день, 21 марта, из-за ремонта на сетях в частном секторе другого района Липецка отключат свет. Электричества не будет с 9 до 17.00 по улицам и переулкам: Смоленская, Сенная, Индустриальная, Буденного, Рядовой.

ИСТОЧНИК KP.RU