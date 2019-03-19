В Липецке по улице разлетелись архивные документы Пенсионного фонда
В этот вторник, 19 марта, по улице Советская в Липецке разлетелись документы. Как сообщили очевидцы, они выпали из мимо проезжающей ГАЗели. Липчане даже сняли на видео засыпанную бумагами улицу. Инцидент произошел в районе остановки "Стадион Металлург" областного центра. Бумаги разлетелись по проезжей части и тротуарам. Судя по видеозаписи, выпавшие из машины документы принадлежат липецкому управлению Пенсионного фонда России.
- Действительно, это наши документы, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе УПФР Липецка. - Сегодня на ГАЗели перевозили архивные документы. Все они есть в электронном виде, поэтому ни один документ не может быть утерян. Бумаги с улицы оперативно убрали.
В Липецке из ГАЗели выпали архивные документы Пенсионного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU