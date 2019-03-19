2019-03-19T16:01:49+03:00
Происшествия

В Липецке хакер перекодировал транспортные карты на безлимит

Парень продавал безлимитные карты по 1000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Пассажиры ездили бесплатно больше 3 летПассажиры ездили бесплатно больше 3 летФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке возбудили сразу несколько уголовных дел по махинациям с электронными транспортными картами, которые сначала использовали в городе, а в 2017 году их запустили по всему региону.

Накануне некий пассажир обратился в транспортную компанию и пожаловался на сбой карты. Проверив карту, эксперты к своему удивлению поняли, что ее кто-то перекодировал. Как выяснилось, баланс карты не отражается в базе компании, кроме этого карту давно не пополняли, но при этом активно пользовались. Узнав о существовании безлимитной карты, операторы заявили в полицию.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, транспортные карты перекодировал с помощью компьютерных технологий 22-летний не судимый житель Липецка еще в 2016 году. После «шаманства» терминалы в автобусах спокойно принимали оплату с пустых карты и выдавали чеки. Таким путем харе перестроил 4 карты и продал их по 1000 рублей каждую. Владельцы, по данным полиции, о незаконных действиях хакера ничего не знали.

По предварительной оценке ущерб составил 11 000 рублей. Уголовные дела завели по 165 и 272 статьям УК – причинение ущерба путем обмана и незаконный доступ к компьютерной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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