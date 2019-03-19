Аферистка из Тамбова перебралась в Москву и обманула двух липчанок

СЕГОДНЯ 17:13 2019-03-19T17:13:14+03:00

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В Липецке сразу две женщины стали жертвами предприимчивой дамы из столицы. Сначала в полицию пришла 22-летняя липчанка и рассказала, что пыталась купить шубу через интернет-магазин, в итоге с банковской карты девушки украли 17 000 рублей.

После заявление написала 36-летняя женщина – она нашла в сети мастера по наращиванию волос, внесла предоплату 6830 рублей, после чего с ней перестали выходить на связь.

Единственные данные, что смогли предоставить жертвы: имя из объявления и отключенный номер телефона. Тем не менее в ходе расследования полицейские выяснили, что продавец шубы и мастер по наращиванию волос – это одно и тоже лицо.

Вскоре аферистку вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемой оказалась 22-летняя жительница Тамбовской области, которая жила в Москве. Дела о мошенничестве скоро расследуют и передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU