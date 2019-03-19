Под Липецком на парковке оставили коня

СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-19T17:27:03+03:00

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Лошади - благородные животные. Грациозные, умные, сильные. А еще они паркуются в соответствии с правилами дорожного движения. Одного такого коня сфотографировали в Ельце. Снимок опуликовали в сообществе "ДТП Елец".

На фото - парковка на улице Коммунаров в районе Ельца. Прямо под соответствующим знаком стоит лошадь, запряженная в повозку. Животное спокойно стоит, видимо, дожидаясь своего седока.

Интернет-пользователи оценили снимок. Один из комментаторов написал о превосходстве лошади над железным конем, мол, заправлять не надо и дороги с ямами не помеха. Другой же поспешил возразить оппоненту. Собственно, коня тоже нужно кормить и содержать, давать отдыхать и ухиживать за ним.

ИСТОЧНИК KP.RU