В Липецке обещают дождь, ветер и снова похолодание

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-19T18:06:10+03:00

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Весеннее тепло, которое ненадолго пришло в Липецк, скоро отступит, и с середины недели температура воздуха снова начнет падать. По данным Росгидрометцентра, в среду, 20 марта, в Липецке ожидается облачная погода с прояснениями.

В течение всей ночи и дня будут идти небольшие дожди, которые охватят почти весь регион. Ветер ночью будет дуть юго-западный, а днем сменится на западный, скорость ветра останется в пределах 6 -11 метров в секунду. Ночью в городе будет до 4 градусов тепла, днем – до +7°С. Атмосферное давление немного снизится до 753 мм ртутного столба.

А с 21 марта снова похолодает. Дождь сменится снегом и будет идти до конца недели, воздух прогреется максимум до +2°С днем, ночью – до 3 градусов ниже нуля. Судя по долгосрочному прогнозу, настоящая весна придет в Липецк не раньше апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU