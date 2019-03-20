Под Липецком рецидивистка сняла деньги с чужой карты

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-20T09:00:20+03:00

Женщину вычислили в тот же день

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Кража с банковской карты произошла во вторник, 19 марта, в Добринском районе Липецкой области. В полицию обратился 54-летний мужчина и рассказал, что кто-то с помощью мобильного банка перевел с его карты 8000 рублей.

Воровку вычислили и задержали в тот же день сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемой оказалась 26-летняя жительница того де района. Известно, что девушка нигде не работает и имеет судимости.

Еще одна женщина обокрала человека в Липецке 18 марта. 54-летний мужчина заявил, что кто-то вошел в его квартиру на улице Астраханской и вынес два сотовых телефона. Под подозрение попала 32-летняя безработная липчанка. Сейчас она дает показания в отделе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU