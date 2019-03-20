2019-03-20T09:13:56+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель «КамАЗа» не заметил «Хендай» – пострадали два человека

Авария случилась на трассе в Елецком районе
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП пострадали водитель и пассажирВ ДТП пострадали водитель и пассажирФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Авария с участием грузового автомобиля произошла во вторник, 19 марта, в Елецком районе Липецкой области. Все случилось около 13.00 на трассе Орел – Тамбов, где 41-летний водитель «КамАЗа» не заметил легковушку. Водитель грузовика начал разворот в тот момент, когда на дороге был «Хендай».

В итоге легковушка оказалась под кузовом многотонника. В этой аварии пострадали 26-летний водитель и 34-летний пассажир «Хендая». К счастью, обошлось без тяжелых увечий, обоим пострадавшим оказали помощь и отпустили домой.

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, в прошлом году каждый пятый пострадавший на дорогах Липецкой области получал травму из-за того, что кто-то не уступил дорогу другому транспорту. При этом именно игнорирование правила очередности проезда приводит к наиболее тяжким последствиям.

Кроме этой аварии за сутки на дорогах региона зарегистрировали 26 ДТП без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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