Для «черных» ассенизаторов готовят штрафы

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-20T11:38:35+03:00

В Липецке хотят ужесточить борьбу с предприятиями, которые сливают отходы в неположенных местах [видео]

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В минувший вторник, 19 марта, в Липецком горсовете состоялось очередное заседание. Одна из тем, которую подняли парламентарии – «черные» ассенизаторы. Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутаты предложили ужесточить борьбу с ними, а их действия приравнять к административным правонарушениям.

Парламентарии поручили правовому управлению парламента проработать вопрос о внесении соответствующих изменений в КоАП региона. По словам заместителя председателя комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Людмилы Яськовой, вопрос об обращении с жидкими бытовыми отходами для Липецка очень актуальный. Часто жители частного сектора не заключают договоры со специализированными организациями. Предприятия, в свою очередь, сливают отходы в реку или вывозят в лес.

Когда в КоАП региона внесут изменения, «черным» организаторам грозят штрафы: для частных лиц – от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических – от 10 до 50 тыс. рублей.

Кстати, накануне в соцсетях появилось видео от возмущенных липчан. Жительница города запечатлела, как отходы жизнедеятельности сливают в неположенном месте. А именно, как пишет автор видео, на улице Энгельса.

- Вонь стоит по всему району, - пишет липчанка. – Придется все-таки собраться жителями и устроить водителям этих мероприятий джакузи.

В Липецке "черные" ассенизаторы сливают отходы в неположенном месте.Липчане сняли нарушителей на видео

ИСТОЧНИК KP.RU