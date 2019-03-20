2019-03-20T10:59:09+03:00
Общество

В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили Международный день клиента

Несмотря на отсутствие официального статуса праздника, в эту дату руководители многих компаний в мире организуют различные акции и мероприятия
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Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин и заместитель Председателя ЦЧБ – управляющий Головным отделением по Воронежской области Денис Скребец встретились с клиентами дополнительного офиса №9013/0122 в поселке Придонской, который является микрорайоном Воронежа. Этот офис был выбран потому, что в январе-феврале 2019 года стал лидером по показателю удовлетворенности клиентов.

- Поздравляем вас, дорогие клиенты, с этим замечательным праздником и искренне благодарим, - сказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Я всегда говорил и не устану повторять, что Сбербанк жив, пока с нами наши клиенты. Мы благодарны вам за обратную связь, которая помогает нам развиваться и делать сервис все более качественным и комфортным.

Мероприятия, посвященные Международному дню клиента, прошли во всех головных отделениях Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. В Белгороде и Валуйках, например, состоялись встречи, на которых участникам рассказали о новых возможностях удаленных каналов обслуживания. В Воронеже на базе управления Пенсионного фонда России провели День заботы о клиентах, а в Региональном центре по работе с одаренными детьми – диалог по финансовой безопасности. В Курске в дополнительных офисах прошел флешмоб, в ходе которого клиентов угощали сладостями и фотографировали на память, а также лично консультировала заместитель управляющего Курским отделением ПАО Сбербанк Олеся Боева. В Липецке состоялось заседание Клуба новых возможностей, а в городе Данкове к празднику открылся новый дополнительный офис Сбербанка.

В Орле с клиентами общался заместитель управляющего Орловским отделением ПАО Сбербанк Артем Семернин, а в Тамбове сотрудники канала «Сбербанк Премьер» в филиале № 8594/8463 организовали для клиентов серию индивидуальных презентаций продуктов премиум-класса.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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