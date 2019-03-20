В Липецке нашли 33-летнего мужчину, пропавшего на прошлой неделе

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-20T11:13:36+03:00

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В Липецке нашли пропавшего 33-летнего мужчину. Напомним, с 16 марта точной информации о местонахождении Максима Почепаева не было. Его искали родные и волонтеры. В эту среду, 20 марта, поступила новая информация. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина найден, жив.

Продолжаются поиски 81-летнего Жабина Петра Алексеевича. Он пропал 18 февраля в селе Жабино Чаплыгинского района. Может быть дезориентирован. До сих пор не найден 60-летний Ширяев Юрий Алексеевич. 24 января он ушел из дома в районе СНТ «Дачный-2». С тех пор его местонахождение не определено. Возможно дезориентирован.

Всех, кто видел Петра Жабина или Юрия Ширяева или знает, где они могут находиться, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU