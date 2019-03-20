В Липецке на проспекте Победы столкнулись «Тойота» и «Матиз»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-20T11:59:17+03:00

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Этим утром, 20 марта, в Липецке произошло ДТП. Возле остановки «Улица Буденного» столкнулись две иномарки. Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора.

Судя по ролику, «Тойота» въехала в «Матиз». По словам очевидцев, машины не получили серьезных повреждений. К месту аварии прибыли дорожные комиссары. Им предстоит выяснить, кто нарушил правила дорожного движения. В районе ДТП небольшой затор.

Напомним, что за прошедшие сутки на дорогах региона зафиксировано 26 аварий, в которых никто не пострадал. А во вторник, 19 марта, в Елецком районе на трассе Орел-Тамбов «Хендай» влетел в «КамАЗ». Водитель грузовика начал разворот, когда на дороге была иномарка. Легковушка оказалась под кузовом «КамАЗа».

В Липецке на проспекте Победы столкнулись две иномарки.Видео Олег Шушпанов

ИСТОЧНИК KP.RU