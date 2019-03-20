В Липецке на проспекте Победы столкнулись «Тойота» и «Матиз»
Этим утром, 20 марта, в Липецке произошло ДТП. Возле остановки «Улица Буденного» столкнулись две иномарки. Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора.
Судя по ролику, «Тойота» въехала в «Матиз». По словам очевидцев, машины не получили серьезных повреждений. К месту аварии прибыли дорожные комиссары. Им предстоит выяснить, кто нарушил правила дорожного движения. В районе ДТП небольшой затор.
Напомним, что за прошедшие сутки на дорогах региона зафиксировано 26 аварий, в которых никто не пострадал. А во вторник, 19 марта, в Елецком районе на трассе Орел-Тамбов «Хендай» влетел в «КамАЗ». Водитель грузовика начал разворот, когда на дороге была иномарка. Легковушка оказалась под кузовом «КамАЗа».
В Липецке на проспекте Победы столкнулись две иномарки.Видео Олег Шушпанов
ИСТОЧНИК KP.RU