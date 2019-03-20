В Липецке хотят поднять плату за вывоз мусора в частном секторе

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-20T12:58:46+03:00

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Накануне, 19 марта, в Липецком горсовете состоялось заседание, на котором обсудили норматив накопления коммунальных отходов для жителей частного сектора. По информации пресс-службы горсовета, региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» считает, что норматив для жителей частных домов снижен искусственно, без проведения замеров накопления ТКО. По мнению руководства предприятия, когда они выходили на конкурс, власти определили норматив в 3,28 кубометра в год на человека. В июле его снизили до 2,04 кубометров. В начале 2019 года он составил 2,7 кубометров с человека в частном доме. Норматив для жителей многоэтажек – 2,04.

Представитель регионального управления экологии и природных ресурсов Ольга Морозова пояснила, что в прошлом году замеры нормативов накопления для частных домов были проведены. В соответствии с результатами приняли норматив – 2,7 кубометров на человека в год.

На что коммерческий директор «ЭкоПром-Липецк» сообщил, что организация теряет около 8 млн. рублей в месяц. Из-за этого они не могут купить новые мусоровозы, обновить контейнерные площадки, развивать завод. По его словам, уже в апреле могут начаться сложности с вывозом мусора. Председатель совета директоров предприятия Виктор Кураков подытожил, что с утвержденным нормативом они не согласны, но обращаться в суд пока не будут.

Как сказал первый вице-спикер Федор Жигаров, вернуться к обсуждению нормативов можно только тогда, когда будут реальные цифры, сколько в Липецке вывозят мусора из многоэтажек, частных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU