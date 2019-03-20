В выходные в Липецке пропала 44-летняя женщина

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-20T13:22:28+03:00

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В Липецке пропала женщина. 44-летнюю Токареву Татьяну Ивановну разыскивают с прошлой недели. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» с субботы, 16 марта, точной информации о ее местонахождении нет.

Приметы: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные.

Был одета: черное пальто с меховым воротником, черные джинсы, черные сапоги.

Просьба ко всем, кто видел Татьяну Токареву или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, что до сих пор не могут найти 81-летнего Жабина Петра Алексеевича и 60-летнего Ширяева Юрия Алексеевича.

ИСТОЧНИК KP.RU