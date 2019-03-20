В Липецке начали досрочно сдавать ЕГЭ

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-20T14:00:59+03:00

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В эту среду, 20 марта, в Липецке стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, раньше основного времени государственную итоговую аттестацию пройдут 106 человек. Из них 3 старшеклассника, 9 учащихся колледжей, 94 выпускника прошлых лет. Напомним, что в досрочный период ЕГЭ могут сдать выпускники прошлых лет, а также текущего года, которые не смогут это сделать в основные сроки. Уважительные причины должны быть подтверждены документами.

Итак, досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля. Этим утром липчане сдали географию и литературу. 22 марта – экзамен по русскому языку. 25 марта – сдача истории и химии. 27 марта – экзамен по иностранным языкам. 29 марта – математика. 1 апреля – иностранные языки (письменно), биология и физика. 3 апреля можно сдать обществознание, информатику и ИКТ.

5 апреля – резерв: география, химия, информация и ИКТ, иностранные языки (устно) и история. 8 апреля – резерв: иностранные языки (письменно), литература, физика, обществознание и биология. 10 апреля – резерв: русский язык, математика.

Основной период ЕГЭ – с 27 мая по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU