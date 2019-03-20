2019-03-20T14:00:59+03:00
Общество

В Липецке начали досрочно сдавать ЕГЭ

Основной период стартует с 27 мая
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке стартовал досрочный период сдачи ЕГЭВ Липецке стартовал досрочный период сдачи ЕГЭФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В эту среду, 20 марта, в Липецке стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, раньше основного времени государственную итоговую аттестацию пройдут 106 человек. Из них 3 старшеклассника, 9 учащихся колледжей, 94 выпускника прошлых лет. Напомним, что в досрочный период ЕГЭ могут сдать выпускники прошлых лет, а также текущего года, которые не смогут это сделать в основные сроки. Уважительные причины должны быть подтверждены документами.

Итак, досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля. Этим утром липчане сдали географию и литературу. 22 марта – экзамен по русскому языку. 25 марта – сдача истории и химии. 27 марта – экзамен по иностранным языкам. 29 марта – математика. 1 апреля – иностранные языки (письменно), биология и физика. 3 апреля можно сдать обществознание, информатику и ИКТ.

5 апреля – резерв: география, химия, информация и ИКТ, иностранные языки (устно) и история. 8 апреля – резерв: иностранные языки (письменно), литература, физика, обществознание и биология. 10 апреля – резерв: русский язык, математика.

Основной период ЕГЭ – с 27 мая по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липецкий СК проверяет нарушения прав сельского врача-терапевта
Липчанина будут судить за сбитого насмерть пешехода и бегство с места ДТП
Забивший приятеля молотком липчанин получил 6 лет строгого режима
Липчан просят дать клички отобранным у контрабандистов макакам
В выходные в Липецке пропала 44-летняя женщина
В Липецке хотят поднять плату за вывоз мусора в частном секторе
В Липецке на проспекте Победы столкнулись «Тойота» и «Матиз»
В Липецке нашли 33-летнего мужчину, пропавшего на прошлой неделе
В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили Международный день клиента
Для «черных» ассенизаторов готовят штрафы
Под Липецком водитель «КамАЗа» не заметил «Хендай» – пострадали два человека
Под Липецком рецидивистка сняла деньги с чужой карты
В Липецке обещают дождь, ветер и снова похолодание
Под Липецком на парковке оставили коня
Аферистка из Тамбова перебралась в Москву и обманула двух липчанок
В Липецке хакер перекодировал транспортные карты на безлимит
В Липецке по улице разлетелись архивные документы Пенсионного фонда
В районе Заречья в Липецке не будет воды, а у памятника танкистам отключат свет
Пропавшую под Липецком 17-летнюю девушку нашли
Липецкую область посетила делегация французской компании «Sucres & Denrees»
Липчанин в федеральном розыске угнал машину и попался по отпечаткам пальцев
Липецкий подростки получили условный срок за налет на киоска с минералкой
Не пропусти свой шанс – стань участником Стартап Тур Липецк!
Игорь Артамонов: «Быханов сад станет центром притяжения для липчан»