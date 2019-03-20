Забивший приятеля молотком липчанин получил 6 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-20T15:34:20+03:00

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В Липецкой области расследовали жуткое убийство на почве чрезмерного употребления алкоголя. Все случилось 12 октября в Ельце. Там в квартире выпивали двое приятелей – 55-летний хозяин и 43-летний гость.

В какой-то момент спиртное закончилось, а желание продолжить попойку не пропало. Тогда хозяин квартиры послал сына за очередной порцией горючей жидкости и остался с приятелем наедине. Вместе с тем неимоверное количество выпитого дало о себе знать и между пьяными мужчинами разгорелся конфликт.

Ссора закончилась тем, что хозяин набросился на гостя с кулаками. Сначала бил руками и ногами, но этого показалось недостаточно, и мужчина взял молоток, которым и забил насмерть гостя. Позже криминалисты насчитали на теле погибшего более 29 следов от ударов.

Когда сын вернулся из магазина с добавкой, в квартире уже лежало обезображенное тело приятеля отца. Именно сын и вызвал правоохранителей. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, во время следствия обвиняемый находился под стражей и во всем сознался. За убийство, по 105 статье УК, суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU