Липчанина будут судить за сбитого насмерть пешехода и бегство с места ДТП

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-20T16:34:46+03:00

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В Липецке будут судить виновника трагической аварии с пешеходом, которая произошла осенью прошлого года. Все случилось рано утром 4 ноября в районе дома на улице Баумана в Липецке. Неизвестный лихач на «ВАЗ-21043» сбил 63-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пенсионер скончался.

Сбежавшего водителя вскоре нашли, как выяснилось, у 33-летнего мужчины не было водительских прав. Более того, по данным полиции, на момент ДТП мужчина был пьян. На время следствия его взяли под стражу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обвиняемый так и не сознался, более того, всячески пытался уйти от ответственности. Несмотря на это доказательства все же собрали. Мужчине вменили часть 4 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД в пьяном виде, повлекшее смерть. Сейчас дело передали в суд, мужчине грозит от 2 до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU