Липецкий СК проверяет нарушения прав сельского врача-терапевта
В Липецкой области следственный комитет начал проверку по нарушению прав сельского врача-терапевта, который не может получить положенную материальную помощь от государства.
Сюжет об этом вышел на федеральном канале в эту среду, 20 марта. На кадрах участковый терапевт из села Пушкино Добриснкого района Изольда Чернова рассказывает, что приехала работать в село, но материальную помощь по программе «Земский доктор» ей не выплатили.
В Липецкой области молодой врач не может получить материальную помощь от государства.В Липецкой области молодой врач не может получить материальную помощь от государства
Участковому врачу полагался 1 млн.рублей по федеральной программе и пособие молодым специалистам в 500 тыс. р. Но врачу, несмотря на все собранные документы, положенные 1.5 миллиона так и не дали. Вместо этого предложили 4 в месяц на жилье и 200 тчс. из областного бюджета.
Как сообщили в пресс-службе областного СКР, по материалам СМИ организована доследственная проверка, по результатам которой решат, возбуждать уголовное дело или нет, а также дадут оценку действиям чиновников.
ИСТОЧНИК KP.RU