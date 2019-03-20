2019-03-20T17:14:50+03:00
Общество

Липецкий СК проверяет нарушения прав сельского врача-терапевта

Врач приехала работать в село по федеральной программе и ничего не получила [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
По материалам СМИ началась проверкаПо материалам СМИ началась проверкаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области следственный комитет начал проверку по нарушению прав сельского врача-терапевта, который не может получить положенную материальную помощь от государства.

Сюжет об этом вышел на федеральном канале в эту среду, 20 марта. На кадрах участковый терапевт из села Пушкино Добриснкого района Изольда Чернова рассказывает, что приехала работать в село, но материальную помощь по программе «Земский доктор» ей не выплатили.

В Липецкой области молодой врач не может получить материальную помощь от государства.В Липецкой области молодой врач не может получить материальную помощь от государства

Участковому врачу полагался 1 млн.рублей по федеральной программе и пособие молодым специалистам в 500 тыс. р. Но врачу, несмотря на все собранные документы, положенные 1.5 миллиона так и не дали. Вместо этого предложили 4 в месяц на жилье и 200 тчс. из областного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, по материалам СМИ организована доследственная проверка, по результатам которой решат, возбуждать уголовное дело или нет, а также дадут оценку действиям чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанина будут судить за сбитого насмерть пешехода и бегство с места ДТП
Забивший приятеля молотком липчанин получил 6 лет строгого режима
Липчан просят дать клички отобранным у контрабандистов макакам
В Липецке начали досрочно сдавать ЕГЭ
В выходные в Липецке пропала 44-летняя женщина
В Липецке хотят поднять плату за вывоз мусора в частном секторе
В Липецке на проспекте Победы столкнулись «Тойота» и «Матиз»
В Липецке нашли 33-летнего мужчину, пропавшего на прошлой неделе
В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили Международный день клиента
Для «черных» ассенизаторов готовят штрафы
Под Липецком водитель «КамАЗа» не заметил «Хендай» – пострадали два человека
Под Липецком рецидивистка сняла деньги с чужой карты
В Липецке обещают дождь, ветер и снова похолодание
Под Липецком на парковке оставили коня
Аферистка из Тамбова перебралась в Москву и обманула двух липчанок
В Липецке хакер перекодировал транспортные карты на безлимит
В Липецке по улице разлетелись архивные документы Пенсионного фонда
В районе Заречья в Липецке не будет воды, а у памятника танкистам отключат свет
Пропавшую под Липецком 17-летнюю девушку нашли
Липецкую область посетила делегация французской компании «Sucres & Denrees»
Липчанин в федеральном розыске угнал машину и попался по отпечаткам пальцев
Липецкий подростки получили условный срок за налет на киоска с минералкой
Не пропусти свой шанс – стань участником Стартап Тур Липецк!
Игорь Артамонов: «Быханов сад станет центром притяжения для липчан»