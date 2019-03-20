Липецкий СК проверяет нарушения прав сельского врача-терапевта

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-20T17:14:50+03:00

Врач приехала работать в село по федеральной программе и ничего не получила [видео]

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В Липецкой области следственный комитет начал проверку по нарушению прав сельского врача-терапевта, который не может получить положенную материальную помощь от государства.

Сюжет об этом вышел на федеральном канале в эту среду, 20 марта. На кадрах участковый терапевт из села Пушкино Добриснкого района Изольда Чернова рассказывает, что приехала работать в село, но материальную помощь по программе «Земский доктор» ей не выплатили.

В Липецкой области молодой врач не может получить материальную помощь от государства.В Липецкой области молодой врач не может получить материальную помощь от государства

Участковому врачу полагался 1 млн.рублей по федеральной программе и пособие молодым специалистам в 500 тыс. р. Но врачу, несмотря на все собранные документы, положенные 1.5 миллиона так и не дали. Вместо этого предложили 4 в месяц на жилье и 200 тчс. из областного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, по материалам СМИ организована доследственная проверка, по результатам которой решат, возбуждать уголовное дело или нет, а также дадут оценку действиям чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU