СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-20T18:04:49+03:00

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Очередная авария произошла в Липецке в эту среду, 20 марта. На улице Неделина прямо на перекрестке с улицей М. Горького столкнулись две легковушки. Кульминационный момент ДТП попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

Так, вниз по Неделина двигалась легковушка. Водитель выехал на перекресток на зеленый свет светофора. В этот момент на пересечение дорог выехала другая машина. Первая влетела в бок другой.

Кстати, пока участники аварии ждали автоинспекторов, камера зафиксировала один интересный момент. А именно, пешехода, который решил перейти перекресток не по зебре, а по диагонали. Разумеется, достичь тротуара, пока горел разрешительный сигнал, он не успел. Мужчине пришлось остановиться среди потока машин.

В Липецке на Неделина столкнулись легковушки.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU