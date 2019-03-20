В четверг 17 улиц Липецка останутся без света, 16 - без воды, а в районе Сырского Рудника отключат тепло

СЕГОДНЯ 19:41 2019-03-20T19:41:47+03:00

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В четверг, 21 марта, в Липецке снова отключат свет, воду и тепло. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Смоленская, 1-7, 10-29, 32, 42, 9, 37, 40, 41, 5а, 30, 8, 51, 38а, 43, 31, 45, 38, 36, 35, 34, 17а, 33, 47; переулок Рядовой, 11, 6, 1, 15, 9, 13, 12, 14, 2 ; улица Буденного, 45б, 67а; Индустриальная, 151а, 151б, 120, 150, 153б, 137, 145, 111, 110, 123, 153в, 153, 147, 127, 146, 141, 125а, 148, 119, 105, 142, 108, 143, 123а, 130, 147а, 115, 135, 116, 104, 151, 134, 114, 144, 136, 118, 126, 139, 112, 107, 122а, 117, 153а, 155, 129, 124, 109, 139а, 128, 121, 113, 148а, 119а, 131, 154, 140, 133, 149; 8 Марта, 17, 17/2, 18, 24/5, 32, 32а; Крайняя, 2; Первомайская, 86 , 82, 78, 119, 121, 80; Советская, 73, 75, 77; площадь Победы, 1А , 8, 1, 3А; улица Гагарина, 159/2, 157, 159, 161/3, 161/2, 161/1; Циолковского, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/2; Титова, 6/6 , 3/2 ; Космонавтов, 56А; Игнатьева, 30, 32, 39, 4; Липовская, 1а, 1, 3/2, 3/3, 3, 5, 5/2; Семашко, 25, 25/2 ; проспект Победы, 96.

С 10 утра по 5 часов вечера в районе Сырского Рудника отключат тепло. Без теплоснабжения останутся: улица Ангарская ул., 4, 11 , 19, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9 ; Геологическая, 2,7, 2а, 4; Детская, 1а ,2, 2а, 2в, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2б, 4а, 4б, 4, 6, 6а, 7, 8, 9; Металлистов, 4г , 4в, 4, 4б, 4а ; переулок Рудный, 1, 9а, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Ударников, 10а , 8/3 , 8/1, 8/2, 7а, 10, 11, 12а, 5, 8, 9; Юношеская, 10 12 , 13, 21а, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23а; Монтажников, 6/1, 5, 3а.

Также ожидаются отключения горячей воды. С 10 утра до 5 часов вечера ее не будет в домах №8 – 12, 14-16 по улице Центральная.

Холодную воду отключат с 10 утра до 5 часов вечера по адресам: улица Крайняя, 9; Исполкомовская, 5; переулок Больничный, 2; улица Полетаева; С. Тюленина; Л.Шевцовой; переулок Хвойный; Черниговский; Витебский; Брянский; Львовский; Данковский; Боринский.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Циолковского, 30/4 , 34, 34/5, 36, 38, 40 и Валентины Терешковой, 42.

Напомним, подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», за дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 075-236.

ИСТОЧНИК KP.RU