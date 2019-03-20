В Липецке мошенники пытались похитить у страховщиков более 2 млн. рублей

СЕГОДНЯ 18:59 2019-03-20T18:59:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое липчан организовали мошенническую схему. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, предварительно установлено, что они купали за минимальную цену престижную машину с дефектами, оформили полис ОСАГО. Далее подельники инсценировали ДТП. Участников второго автомобиля они вознаграждали. После чего предоставляли страховщикам документы на получение компенсации. Так, под предлогом наступления страхового случая, подозреваемые пытались похитить более 2 млн. рублей.

В рамках расследования предстоит выяснить, причастны ли эти двое к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Максимальное наказание по статье – до 10 лет тюрьмы. Пока подозреваемых заключили под стражу.

Липчане инсценировали ДТП, чтобы получить компенсацию.Липчане инсценировали ДТП, чтобы получить компенсацию

ИСТОЧНИК KP.RU