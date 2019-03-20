2019-03-20T18:59:08+03:00
Происшествия

В Липецке мошенники пытались похитить у страховщиков более 2 млн. рублей

Липчане купили машину с дефектами и инсценировали ДТП [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане пытались обмануть страховщиковЛипчане пытались обмануть страховщиковФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Двое липчан организовали мошенническую схему. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, предварительно установлено, что они купали за минимальную цену престижную машину с дефектами, оформили полис ОСАГО. Далее подельники инсценировали ДТП. Участников второго автомобиля они вознаграждали. После чего предоставляли страховщикам документы на получение компенсации. Так, под предлогом наступления страхового случая, подозреваемые пытались похитить более 2 млн. рублей.

В рамках расследования предстоит выяснить, причастны ли эти двое к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Максимальное наказание по статье – до 10 лет тюрьмы. Пока подозреваемых заключили под стражу.

Липчане инсценировали ДТП, чтобы получить компенсацию.Липчане инсценировали ДТП, чтобы получить компенсацию

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В четверг 17 улиц Липецка останутся без света, 16 - без воды, а в районе Сырского Рудника отключат тепло
В Липецке на Неделина столкнулись легковушки
Липецкий СК проверяет нарушения прав сельского врача-терапевта
Липчанина будут судить за сбитого насмерть пешехода и бегство с места ДТП
Забивший приятеля молотком липчанин получил 6 лет строгого режима
Липчан просят дать клички отобранным у контрабандистов макакам
В Липецке начали досрочно сдавать ЕГЭ
В выходные в Липецке пропала 44-летняя женщина
В Липецке хотят поднять плату за вывоз мусора в частном секторе
В Липецке на проспекте Победы столкнулись «Тойота» и «Матиз»
В Липецке нашли 33-летнего мужчину, пропавшего на прошлой неделе
В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили Международный день клиента
Для «черных» ассенизаторов готовят штрафы
Под Липецком водитель «КамАЗа» не заметил «Хендай» – пострадали два человека
Под Липецком рецидивистка сняла деньги с чужой карты
В Липецке обещают дождь, ветер и снова похолодание
Под Липецком на парковке оставили коня
Аферистка из Тамбова перебралась в Москву и обманула двух липчанок
В Липецке хакер перекодировал транспортные карты на безлимит
В Липецке по улице разлетелись архивные документы Пенсионного фонда
В районе Заречья в Липецке не будет воды, а у памятника танкистам отключат свет
Пропавшую под Липецком 17-летнюю девушку нашли
Липецкую область посетила делегация французской компании «Sucres & Denrees»
Липчанин в федеральном розыске угнал машину и попался по отпечаткам пальцев
Липецкий подростки получили условный срок за налет на киоска с минералкой
Не пропусти свой шанс – стань участником Стартап Тур Липецк!
Игорь Артамонов: «Быханов сад станет центром притяжения для липчан»