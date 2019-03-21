2019-03-21T09:00:52+03:00
Происшествия

В Липецке злодей потратил 5,5 тыс. рублей с чужой карты

Предполагаемый преступник решил пройтись по магазинам за чужой счет
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке раскрыто 3 ранее совершенных преступленияВ Липецке раскрыто 3 ранее совершенных преступленияФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 20 марта, в отделение полиции Липецка обратился 47-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что 17 марта неизвестный применил к нему насилие и открыто похитил сотовый. Все это произошло на улице Московской. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 28-летний липчанин.

Днем ранее, 19 марта, с заявлением в полицию прише 34-летний мужчина. По его словам, в поднельеник 18 марта неизвестный украл с его банковской карты 5 580 рублей. Некто совершал покупки за чужой счет в тороговых точках. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его - 35-летнего липчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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