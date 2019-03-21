ДТП в Липецке: водители не увидели друг друга из-за автобуса

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-21T09:36:04+03:00

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В минувшую среду, 20 марта, в Липецке случилось ДТП. Два автомобиля столкнулись в районе пересечения улиц Гагарина и Плеханова. Момент аварии попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

Судя по ролику, с Плеханова на Гагарина поворачивал автобус. В какой-то момент он перегородил часть дороги. В это время со стороны площади Героев ехала белая легковушка. А со стороны Сокола - черная. Спустя мгновение машины столкнулись. Водители не видели друг друга из-за остановившегося автобуса.

Напомним, что неделю назад, 14 марта, на этом же месте тоже произошла авария. Тогда в ПАЗик влетела иномарка. Водитель легковушки тронулся раньше, чем загорелся зеленый свет. Результат - ДТП.

ДТП в Липецке на улице Гагарина.Видео Роман Бадулин

ИСТОЧНИК KP.RU