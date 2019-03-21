В Липецке нашли женщину, пропавшую неделю назад

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-21T09:29:32+03:00

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Пропавшую 44-летнюю липчанку нашли. Как стало известно накануне, 20 марта, Татьяна Токарева, которую разыскивали с 16 марта, жива. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Напомним, что все еще не известно местонахождение 81-летнего Жабина Петра Алексеевича. Дедушка пропал более месяца назад, 18 февраля, в селе Жабино Чаплыгинского района. Может быть дезориентирован. Еще один пенсионер до сих пор не найден. 60-летний Ширяев Юрий Алексеевич покинул дом еще 24 января. Жил липчанин в районе СНТ "Дачный-2". Возможно дезориенторован.

Всех, кто видел Юрия Ширяева или Петра Жабина или знает, где они могут находиться, или обладает другой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU