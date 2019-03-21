Раздел для обманутых дольщиков появился на сайте Игоря Артамонова

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-21T09:29:48+03:00

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На сайте Игоря Артамонова появился раздел для обманутых дольщиков http://www.artamonovigor.ru/houses/

Здесь размещена информация по 21 проблемному дому областного центра и одному дому города Грязи. Липчане могут следить за ходом работ конкретного объекта, посмотрев онлайн-трансляцию с камер, могут узнать, кто застройщик и что он сделал с момента передачи ему прав на строительство. Также представлены графические изображения статуса объекта. Сейчас их несколько: поиск решения, признание проблемным, смена застройщика, завершение строительства, ввод в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU