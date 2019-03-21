2019-03-21T10:01:02+03:00
Происшествия

В Липецке несовершеннолетние стащили аккумулятор из "ВАЗа"

Один из участников преступления уже был ранее судим
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке раскрыли 3 ранее совершенных преступленияВ Липецке раскрыли 3 ранее совершенных преступленияФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки раскрыто 3 ранее совершенных преступления. Так, несколько дней назад, 19 марта, неизвестные украли автомобильный аккумулятор из "ВАЗ-21053". Преступление было совершено в Липецке. Как сообщили в пресс-службе регонального УМВД России, сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых участников кражи. Ими оказались двое несовершеннолетних липчан. Один из них уже был ранее судим.

29 января этого года некто обокрал магазин по улице Водопьянова. Правоохранители задержали предполагаемого преступника - неработающего ранее судимого 21-летнего жителя областного центра.

Напомним, что в выходные в Липецке некто расплатился в магазинах чужой банковской картой. Всего он потратил 5 580 рублей. Еще одно преступление произошло на улице Московской. Мужчина находился в своей машине "Дэу-Нексия", как вдруг неизвестный применив насилие, украл у него телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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