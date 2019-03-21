В Липецке у Кольцевой водитель ВАЗа пролетел на красный

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-21T10:49:45+03:00

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Очередное нарушение правил дорожного движения зафиксировал липчанин и выложил в соцсеть. Водитель двигался по проспекту Победы в сторону Автовокзала. Рядом с ним ехал "ВАЗ-21099". На светофоре у остановки "Кольцевая" все машины остановились. Кроме "ВАЗа". Водитель как ни в чем не бывало проехал на красный, даже не сбросив скорость. В этот момент пешеходы уже начали переходить дорогу. К счастью, когда легковушка проезжала, дорога была свободна.

Напомним, что в объектив камеры видеонаблюдения в прошедшую среду, 20 марта, попал момент столкновения двух автомобилей. ДТП произошло в районе пересечения улиц Гагарина и Плеханова. Дорогу частично перекрыл автобус, который поворачивал. Из-за этого водители машин не увидели друг друга.

Водитель "ВАЗа" пролетел на красный в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU