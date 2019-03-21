2019-03-21T11:07:02+03:00
Происшествия

Под Липецком "Опель" сбил мужчину, вышедшего на дорогу

Пострадавшего с травмами госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком сбили мужчинуПод Липецком сбили мужчинуФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки автоинспекты выявили 1 291 нарушение правил дорожного движения на дорогах Липецкой области. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 43 человека проигнорировали ремни безопасности. 869 раз автомобилисты превысили допустимую скорость движения. Также зафиксировано 26 ДТП, в которых никто из людей не пострадал.

В прошедшую среду, 20 марта, авария произошла в селе Долгоруково. Около 19.30 на улице Тимирязева 51-летний водитель "Опеля" сбил 56-летнего мужчину. Его с травмами госпитализировали. По предварительным данным, пострадавший стоял на проезжей части.

Кстати, липчане продолжают нарушать ПДД. Так, накануне в Липецке лихач на "ВАЗе" проехал на красный свет. Его сняли на видео проезжающие мимо водители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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