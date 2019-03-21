2019-03-21T11:58:09+03:00
Общество

В Липецке на 4 перекрестках отключат светофоры

Это произойдет из-за ремонтных работ АО "ЛГЭК"
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на некоторых улицах отключат светофорыВ Липецке на некоторых улицах отключат светофорыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 21 марта, на 4-х перекрестках Липецка отключат светофоры. Городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства предупреждает об этом водителей и пешеходов города. Отключения произойдут из-за ремонтных работ АО "ЛГЭК".

В этот день работать перестанут сигнальные столбы на следующих участках: "улица Гагарина и улица Циолковского", "Улица Гагарина и улица Титова". Кратковременные отключения светофоров возможны на перекрестке улиц Терешковой и 8 Марта. То же самое произойдет на пешеходном переходе через улицу Советская на участке ее примыкания к площади Победы.

Напомним, что при отключенных светофорах водители должны ориентироваться по знакам дорожного движения и двигаться в соответствии с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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