В Липецке на 4 перекрестках отключат светофоры
В этот четверг, 21 марта, на 4-х перекрестках Липецка отключат светофоры. Городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства предупреждает об этом водителей и пешеходов города. Отключения произойдут из-за ремонтных работ АО "ЛГЭК".
В этот день работать перестанут сигнальные столбы на следующих участках: "улица Гагарина и улица Циолковского", "Улица Гагарина и улица Титова". Кратковременные отключения светофоров возможны на перекрестке улиц Терешковой и 8 Марта. То же самое произойдет на пешеходном переходе через улицу Советская на участке ее примыкания к площади Победы.
Напомним, что при отключенных светофорах водители должны ориентироваться по знакам дорожного движения и двигаться в соответствии с ними.
ИСТОЧНИК KP.RU