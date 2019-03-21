2019-03-21T14:43:29+03:00
Общество

Липецкий спецназ выступит на фестивале в «Лужниках»

От региона в столицу поедут 11 спортсменов-силовиков
Лия МУРАДЬЯН
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Команда Росгвардии Липецкой областиКоманда Росгвардии Липецкой областиФото: Росгвардия.
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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Липецкой области примут участие в культурно-спортивном фестивале «Открытая Росгвардия». Фестиваль, посвященный Дню войск национальной гвардии состоится 23 марта в спорткомплексе «Лужники».

Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, от Липецка в столице выступят 2 мастера спорта международного класса, 4 мастера спорта России, 5 кандидатов в мастера спорта и спортсмены-разрядники. Это силовики, которые прошли региональный этап фестиваля.

– Это уникальное мероприятие по своему формату и впервые проводится в таком масштабе, – говорит командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев. – Мы решили сделать праздник не только для военнослужащих, сотрудников и членов их семей, но также приглашаем всех желающих поучаствовать в культурно-спортивном фестивале Центрального округа Росгвардии.

На фестивале также организуют выставку оружия и военной техники, которая стоит на вооружении у спецназа. Гостей праздника ждут спортивные состязания, кулинарные конкурсы, полевая кухня и многое другое. Наиболее зрелищная часть фестиваля – показательные выступления кинологов и подразделений спецназа. Фестиваль начнется в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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