2019-03-21T18:13:33+03:00
Происшествия

В Липецке примирение после драки закончилась массовым побоищем и убийством

Потерпевшими по делу признали шесть человек
Лия МУРАДЬЯН
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Убийца не признал винуУбийца не признал винуФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке расследовали кровавый конфликт между бывшими приятелями, который произошел в августе 2017 года. Согласно материалам дела все началось с того, что семейная пара пригласила в гости знакомого, которого после посиделок пришлось выпроваживать с участием полиции.

Выгнанный 37-летний приятель затаил обиду на супругов и решил отомстить. Вечером 25 августа он снова пришел в дом к обидчикам, перелез через забор, разбил окно и пролез внутрь. Незваный гость избил обоих супругов, сломал хозяйке челюсть и нанес несколько ударов ее мужу. Позже в полиции он всячески пытался уйти от наказания, уверяя, что на семейную пару напали неизвестные грабители.

Через месяц дебошир решил помириться с супругами и попросил знакомую устроить им встречу. Вечером 26 сентября вся компания, включая ту знакомую и еще двоих мужчин, собралась снова, но уже дома у нападавшего. Но примирение пошло не по плану. Мужчины не смогли договориться и снова разгорелась ссора.

Хозяин дома взял железный лом и расправился с двумя мужчинами, которых уложил 17 ударами лома, в том числе и по голове. Оставив избитых гостей, изверг пошел к их машине, где сидела организовавшая встречу знакомая. Он ударил женщину кирпичом по голове, а затем принялся крушить ломом машину. В последствии один из потерпевших скончался от черепно-мозговой травмы.

Нападавшего признали вменяемым и на время следствия взяли под стражу. Ему вменили 7 статей уголовного кодекса, включая убийство, причинение тяжкого и легкого вреда здоровью. Потерпевшими от действия одного изверга признали 6 человек. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, изначально фигурант во всем сознался, но после отказался от показаний и уверял, что оборонялся. Но эти доводы опровергли. В итоге суд признал его виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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