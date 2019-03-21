Под Липецком председателя кооператива подозревают в хищении
В Усманском районе Липецкой области завели уголовное дело на председателя потребительского сельхозкооператива. Женщину подозревают в присвоении и растрате крупной суммы денег – по части 3 статьи 160 УК РФ.
По данным следствия, в 2016 году кооператив получил из бюджета по государственной программе 200 000 рублей. Председатель сняла с лицевого счета организации все деньги, которые государство выделило на развитие отрасли, и потратила на личные цели. А у кооператива образовалась задолженность.
Хищение вскрылось после прокурорской проверки. Сейчас сотрудники СК проверяют все документы кооператива, опрашивают сотрудников и проводят соответствующие экспертизы. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, по данной статье подозреваемой грозит максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU