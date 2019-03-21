2019-03-21T16:48:35+03:00
Происшествия

Под Липецком председателя кооператива подозревают в хищении

По данным следствия, председатель сельхозкооператива присвоила 200 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Председатель присвоила деньги кооперативаПредседатель присвоила деньги кооперативаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Усманском районе Липецкой области завели уголовное дело на председателя потребительского сельхозкооператива. Женщину подозревают в присвоении и растрате крупной суммы денег – по части 3 статьи 160 УК РФ.

По данным следствия, в 2016 году кооператив получил из бюджета по государственной программе 200 000 рублей. Председатель сняла с лицевого счета организации все деньги, которые государство выделило на развитие отрасли, и потратила на личные цели. А у кооператива образовалась задолженность.

Хищение вскрылось после прокурорской проверки. Сейчас сотрудники СК проверяют все документы кооператива, опрашивают сотрудников и проводят соответствующие экспертизы. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, по данной статье подозреваемой грозит максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двоих членов банды автоподставщиков в Липецке отправили в СИЗО
Под отключение воды из-за коммунальной аварии в Липецке попали более 6000 человек
320 домов в Липецке остались без воды из-за коммунальной аварии
В Липецке примирение после драки закончилась массовым побоищем и убийством
Липецкий спецназ выступит на фестивале в «Лужниках»
Липецкая область вошла в десятку регионов с самыми доступными проститутками
В Липецке на 4 перекрестках отключат светофоры
Под Липецком "Опель" сбил мужчину, вышедшего на дорогу
В Липецке у Кольцевой водитель ВАЗа пролетел на красный
В Липецке несовершеннолетние стащили аккумулятор из "ВАЗа"
Раздел для обманутых дольщиков появился на сайте Игоря Артамонова
В Липецке нашли женщину, пропавшую неделю назад
ДТП в Липецке: водители не увидели друг друга из-за автобуса
В Липецке злодей потратил 5,5 тыс. рублей с чужой карты
В четверг 17 улиц Липецка останутся без света, 16 - без воды, а в районе Сырского Рудника отключат тепло
В Липецке мошенники пытались похитить у страховщиков более 2 млн. рублей
В Липецке на Неделина столкнулись легковушки
Липецкий СК проверяет нарушения прав сельского врача-терапевта
Липчанина будут судить за сбитого насмерть пешехода и бегство с места ДТП
Забивший приятеля молотком липчанин получил 6 лет строгого режима
Липчан просят дать клички отобранным у контрабандистов макакам
В Липецке начали досрочно сдавать ЕГЭ