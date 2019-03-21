Двоих членов банды автоподставщиков в Липецке отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-21T18:06:43+03:00

Еще двое на время следствия будут под домашним арестом

Изменить размер текста: A A

В Липецке суд вынес решение о мере пресечения членам банды автоподствщиков, которых задержали накануне при участии силовиков. Напомним, ряд уголовных дел о махинациях со страховыми выплатами по ОСАГО возбудили в региональном УМВД.

По данным полиции, пятеро членов организованной группы купили за минимальную цену битую престижную иномарку. Подельники оформили страховку и инсценировали ДТП, чтобы выдать дефекты кузова за результат подставной аварии. Таким путем члены банды надеялись получить от страховщиков 2 млн. рублей.

Липчане инсценировали ДТП, чтобы получить компенсацию.Липчане инсценировали ДТП, чтобы получить компенсацию

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, предварительно установлено, что они купали за минимальную цену престижную машину с дефектами, оформили полис ОСАГО. Далее подельники инсценировали ДТП. Участников второго автомобиля они вознаграждали. После чего предоставляли страховщикам документы на получение компенсации. Так, под предлогом наступления страхового случая, подозреваемые пытались похитить более 2 млн. рублей.

По данным областной прокуратуры, членам ОПГ уже удалось похитить средства нескольких страховых компаний, включая «АльфаСтрахование» и «ВСК». В этот четверг, 21 марта, суд избрал для их меру пресечения. Двоих членов группы заключили в СИЗО, еще двоих отправили под домашний арест, и одному запретили покидать регион.

За покушение на мошенничество и мошенничество им грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU