В Липецке пьяный грабитель на угнанной машине попал в ДТП

СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-21T18:34:38+03:00

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В Липецке вынесли приговор 30-летнему грабителю и угонщику. Согласно материалам дела, все криминальные приключения мужчины начались с пьянки. Изрядно употребив, липчанин решил покататься по городу, но так как своей машины не было, он угнал чужую.

В районе дома №49 на улице Ковалева пьяный лихач попал на угнанной машине в ДТП. Это обстоятельство мужчину нисколько не расстроила и тот, покинув место аварии, продолжил праздновать. После аварии угонщик выпил еще и пошел к знакомому, которого избил и ограбил. Добычей грабителя стали 10.5 тыс. рублей.

В итоге любителю пьяных приключений вменили грабеж и неправомерное завладение транспортом – статьи 161 и 166 УК. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд приговорил виновного к 3.5 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU