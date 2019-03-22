2019-03-22T09:49:43+03:00
Происшествия

В Липецке столкнулись поезд и грузовик: из 60-тонной цистерны вылилось топливо

Площадь разлива - 10 кв.м., в аварии пострадал человек [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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ДТП в ЛИпецке: грузовик столкнулся с поездомДТП в ЛИпецке: грузовик столкнулся с поездомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Ночью в минувший четверг, 21 марта, в Липецке произошло ЧП. В 22.40 спасателям поступило сообщение об аварии, произошедшей на железнодорожном переезде. На улице Ангарской возле магазина "Аршин" столкнулись грузовик "МАН" и грузовой железнодорожный состав из локомотива и цистерны с топливом.

ДТП в Липецке: грузовик столкнулся с поездом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ДТП в Липецке: грузовик столкнулся с поездомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В результате ДТП опрокинулась 60-тонная цистерна с бензином АИ-92. Топливо начало разливаться по участку. На место происшествия прибыли спасатели. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, площадь разлива составила 10 кв.м.

Цистерна и железнодорожное полотно остались целыми. В ДТП пострадал человек. По словам специалистов, угрозы проживающим жителям нет. В 5 утра грузовик убрали с дороги. Восстановительные работы должны закончить к 10 утра этого дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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