2019-03-22T09:57:29+03:00
Происшествия

ДТП на железнодорожном переезде: липчане стоят в пробках

В Липецке участок, где столкнулись поезд и грузовик, перекрыли
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ДТП на железнодорожном переезде в ЛипецкеДТП на железнодорожном переезде в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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На окраине Липецка в районе Сырского Рудника с раннего утра пробки. Напомним, минувшей ночью возле магазина "Аршин" на железнодорожном переезде произошло ДТП. Столкнулись грузовик "МАН" и железнодорожный состав. Опрокинулась 60-тонная цистерна с бензином. Площадь разлива топлива составила 10 кв. м.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они ликвидируют последствия аварии. Участок перекрыли. В сторону улицы Юношеской от магазина не проехать.

Также в районе места аварии пробки. Машины стоят по улице Ангарской. Также затруднено движение на перекрестке возле гипермаркета. Ранее спасатели сообщали, что восстановитеельные работы должны закончить к 10 часам утра.

Из-за аварии на переезде пробки Фото: скриншот сайта

Из-за аварии на переезде пробкиФото: скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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