ДТП на железнодорожном переезде: липчане стоят в пробках
На окраине Липецка в районе Сырского Рудника с раннего утра пробки. Напомним, минувшей ночью возле магазина "Аршин" на железнодорожном переезде произошло ДТП. Столкнулись грузовик "МАН" и железнодорожный состав. Опрокинулась 60-тонная цистерна с бензином. Площадь разлива топлива составила 10 кв. м.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они ликвидируют последствия аварии. Участок перекрыли. В сторону улицы Юношеской от магазина не проехать.
Также в районе места аварии пробки. Машины стоят по улице Ангарской. Также затруднено движение на перекрестке возле гипермаркета. Ранее спасатели сообщали, что восстановитеельные работы должны закончить к 10 часам утра.
Из-за аварии на переезде пробкиФото: скриншот сайта
ИСТОЧНИК KP.RU