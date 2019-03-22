ДТП на железнодорожном переезде: липчане стоят в пробках

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-22T09:57:29+03:00

В Липецке участок, где столкнулись поезд и грузовик, перекрыли

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На окраине Липецка в районе Сырского Рудника с раннего утра пробки. Напомним, минувшей ночью возле магазина "Аршин" на железнодорожном переезде произошло ДТП. Столкнулись грузовик "МАН" и железнодорожный состав. Опрокинулась 60-тонная цистерна с бензином. Площадь разлива топлива составила 10 кв. м.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они ликвидируют последствия аварии. Участок перекрыли. В сторону улицы Юношеской от магазина не проехать.

Также в районе места аварии пробки. Машины стоят по улице Ангарской. Также затруднено движение на перекрестке возле гипермаркета. Ранее спасатели сообщали, что восстановитеельные работы должны закончить к 10 часам утра.

Из-за аварии на переезде пробкиФото: скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU