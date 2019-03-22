2019-03-22T10:33:47+03:00
Происшествия

В Липецке школьник и студент колледжа украли автомобильный аккумулятор

Один из подозреваемых был ранее судим
Юлия КЛЮЕВА
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Подростки стащили 2 аккумулятораПодростки стащили 2 аккумулятораФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 4 ранее совершенных преступления. Так, на днях в Липецке ограбили 80-летнюю пенсионерку. Неизвестный пошел на злодеяние прямо возле дома по улице Циолковского. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предполагаемый участник преступления уже установлен. Им оказался неработающий ранее судимый 41-летний липчанин.

В прошедший вторник, 19 марта, неизвестные обчистили машину, припаркованный у дома по улице Восточной. Из "ВАЗа-2104" вытащили два автомобильных аккумулятора. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое подростков. Один - ранее судимый 16-летний школьник. Второй - 17-летний учащийся колледжа областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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