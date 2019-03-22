Под Липецком на пешеходном переходе "Фольксваген" сбил женщину

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-22T10:48:08+03:00

А в областном центре столкнулись "Хендай" и "десятка"

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За прошедшие сутки на дорогах региона зафиксировано 764 нарушения правил дорожного движения. По информации пресс-службы областного УГИБДД России, 48 человек не стали пристегиваться во время движения. За это атвомобилистов привлекли к административной ответственности. 430 раз водители превысили скорость. В 21 ДТП никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 21 марта, на трассе "Обход города Липецка" "ВАЗ-2110" столкнулся с "Хендай". В аварии пострадал водитель "десятки". 35-летний мужчина получил травму. Его госпитализировали. Серьезные повреждения получили автомобили.

В тот же день в Грязях на улице Крылова водитель "Фольксвагена" сбил 53-летнюю женщину. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую с травмой доставили в больницу.

В УГИБДД России напоминают водителям, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо снижать скорость. Это правило может спасти чью-то жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU