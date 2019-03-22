2019-03-22T11:06:50+03:00
Происшествия

Под Липецком вор вынес из подвала банки с соленьями и шлифовальную машинку

Подозреваемый - неработающий 55-летний мужчина
Юлия КЛЮЕВА
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Вор покусился на домашние соленьяВор покусился на домашние соленьяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедший понедельеник, 18 марта, в Липецкой области у 44-летнего мужчины угнали автомобиль "DAF". Транспорт был припаркованн у дома по улице 19-й Съезд ВЛКСМ в Грязинском районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в угоне подозревают неработающего 29-летнего гражданина.

Ранее, 13 марта, в Лебедянском районе обокрали подвал дома по улице Ленина, который принадлежит 37-летнему местному жителю. Из помещения неизвестный украл угловую шлифовальную машинку, 7 банок домашних консервов, две струбцины. Предполагаемый вор - неработающий 55-летний мужчина.

Напомним, что за прошедшие сутки правоохранители раскрыли 4 ранее совершенных преступления. Сотрудники уголовного розыска установили, кто ограбил 80-летнюю старушку. А также подозревают в краже автомобильных аккумуляторов школьника и студента колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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