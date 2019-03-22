В Липецке ФСБ проводит обыски по фактам хищений средств гособоронзаказа

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-22T11:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке, Санкт-Петербурге и Москве проводят следственные действия по фактам хищений представителями групы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета. Как сообщили в центре общественных связей ФСБ России, деньги были выделены в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

Следственные действия происходят в рамках уголовного дела по ч.4 ст.195 УК РФ "Мошенничество", которое было возбуждено Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве. В трех городах проверки проводит ФСБ России совместно со Следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Изымается документация, носители информации. ФСБ также опубликовало видео, которое сняли в Липецке. Запечатлено, как сотрудники федеральной службы безопасности нагрянули в Липецкое станкостроительное предприятие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.lipetsk.kp.ru/video/embed/698665" frameborder="0"></iframe> ФСБ проверяет на мошенничество липецких станкостроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU