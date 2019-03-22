2019-03-22T11:44:08+03:00
Происшествия

В Липецке ФСБ проводит обыски по фактам хищений средств гособоронзаказа

Силовики нагрянули в Липецкое станкостроительное предприятие [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ФСБ проверяет станкостроительное предприятиеВ Липецке ФСБ проверяет станкостроительное предприятиеФото: принтскрин видео.
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В Липецке, Санкт-Петербурге и Москве проводят следственные действия по фактам хищений представителями групы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета. Как сообщили в центре общественных связей ФСБ России, деньги были выделены в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

Следственные действия происходят в рамках уголовного дела по ч.4 ст.195 УК РФ "Мошенничество", которое было возбуждено Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве. В трех городах проверки проводит ФСБ России совместно со Следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Изымается документация, носители информации. ФСБ также опубликовало видео, которое сняли в Липецке. Запечатлено, как сотрудники федеральной службы безопасности нагрянули в Липецкое станкостроительное предприятие.

ФСБ проверяет на мошенничество липецких станкостроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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