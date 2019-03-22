ДТП на железнодорожном переезде в Липецке: работы завершены

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-22T12:13:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке завершены работы на месте ДТП на железнодорожном переезде. Как сообщалось ранее, минувшей ночью, 21 марта, в районе гипермаркета "Аршин" столкнулись железнодорожный состав и грузовик "МАН". В результате аварии опрокинулась цистерна с бензином. Топливо разлилось на площади 10 кв.м. Есть пострадавший. Угрозы жизни и здоровью проживающим рядом жителям нет.

По информации регионального ГУ МЧС России, к 5 утра грузовик убрали с дороги. К месту происшествия прибыли восстановительный и пожарный поезда. К 9.50 работы завершились. Цистерну установили на колесную пару для отбуксировки к месту назначения. Все утро в районе Сырского Рудника липчане стояли в пробках. Участок, где произошло ДТП, перекрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU